Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Il Gran Premio di Milano. Lecce vicino alla A”

“Il Gran Premio di Milano”. Apre così la prima pagina de “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Il Milan non molla, ma l'Inter corre per il sorpasso: che volata. Juve, rimonta da terzo posto. Pep e Carlo, la notte dei vincenti. Il Lecce batte il Pisa e allunga. La promozione in A è a un passo".