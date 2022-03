Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Arbitri, la stangata. Il sorpasso di Immobile”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Arbitri, la stangata". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Lungo stop per Guida e Massa: la svista e l'errata informazione dal Var. Il sorpasso di Immobile, Lazio al quinto posto. Scudetto per 4, a bassa quota. Ronaldo sfida Simeone, in palio i quarti di Champions League. Striscione, pene esemplari".