Pres. Pisa: “Lucca? Il Palermo voleva di più, vi racconto”. E fissa il prezzo

Il trasferimento dal Palermo al Pisa, le big sulle tracce di Lorenzo Lucca: le dichiarazioni rilasciate dal presidente Giuseppe Corrado

Quale futuro per Lorenzo Lucca ? La parabola ascendente del bomber originario di Moncalieri non sta certamente passando inosservata. Protagonista in Serie B con il Pisa , attuale capolista del torneo cadetto, il classe 2000 ha metabolizzato nel migliore dei modi il salto di categoria dopo una stagione brillante in Serie C con la maglia del Palermo . E già nel giro dell' Italia Under 21 , con cui ha messo a segno una rete contro la Svezia , l'ex numero 17 rosanero è tra i profili maggiormente monitorati sia dalle big del nostro calcio, sia dal commissario tecnico della Nazionale maggiore , Roberto Mancini .

Intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", il presidente del Pisa Giuseppe Corrado è tornato a parlare della trattativa relativa al trasferimento di Lucca alla corte di Luca D'Angelo . Il calciatore è approdato in Toscana nel corso della sessione estiva di calciomercato a titolo definitivo dal Palermo : il club toscano ha rilevato il cartellino per una cifra che si aggira attorno ai 2,3 milioni di euro , implementata da una serie di bonus legati al numero di reti che il giovane centravanti riuscirà a realizzare nel corso della stagione. Bonus scaglionati in vari step: 10, 12, 15, 18 gol; obiettivi che se raggiunti in toto dal giocatore porterebbero nelle casse del club di viale del Fante una cifra complessiva di poco superiore ai 3 milioni di euro .

"Lo voleva anche il Sassuolo. La richiesta del Palermo era di 3 milioni, noi ne offrivamo 2. Knaster ha detto: 'Se il giocatore è forte, 2 o 3 non cambia. Cosa ha il Sassuolo più di noi? La Serie A: facciamo capire a Lucca che con lui ci possiamo arrivare'. E abbiamo chiuso: il Sassuolo si è ritirato e con i bonus abbiamo soddisfatto il Palermo - ha spiegato -. Quanto vale ora? Non lo so, ma se facciamo 20 milioni Knaster si è già ripagato l’investimento. Non abbiamo ancora un progetto su di lui, di sicuro genera valore all’impresa e le opportunità si creano attraverso le prestazioni. L’importante è mantenere equilibrio. Ma i tifosi capiscono? Purtroppo no, soprattutto quelli del calcio di una volta. Ma un imprenditore è come il tifoso, le aspettative sono alte. Non possiamo stare 10 anni in B così. A chi non piacerebbe andare in A? Però con le basi giuste, come il Sassuolo che è l’esempio che seguiamo. Sapendo che Pisa è una piazza molto più grande", le sue parole.