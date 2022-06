Pisa, esonerato D’Angelo: clamorosa idea De Zerbi per la panchina

Giornate calde in casa Pisa, dove si lavora per trovare il nuovo tecnico a seguito dell'esonero di D'Angelo. Alexander Knaster, deciso a portare i toscani in Serie A, punta con convinzione Roberto De Zerbi: attualmente allo Shaktar Donetsk. Ma quello dell'ex Palermo e Sassuolo, non è l'unico nome a circolare nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", ci sarebbe stato persino un incontro con Daniele De Rossi mirato a sondare la fattibilità dell'operazione. Si valutano anche i profili di Inzaghi e Andreazzoli, ma il tempo stringe e il club dovrà scegliere a chi affidare la panchina il prima possibile.