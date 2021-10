Pisa, D’Angelo: “Reggina squadra ostica. Lucca fondamentale per chiuderla”

Le dichiarazioni del tecnico della formazione toscana al termine della sfida vinta per due reti a zero contro la Reggina

Il Pisa consolida il primato in classifica con un'altra vittoria convincente ai danni della Reggina. I ragazzi toscani stanno impressionando in questo avvio di stagione per attitudine e continuità che stanno permettendo alla squadra di Luca D'Angelo di mantenere la prima piazza del campionato cadetto.