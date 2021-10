Pisa, D’Angelo: “Lucca concentrato, vive con normalità le voci di mercato”

Le parole del tecnico dei toscani che ha affrontato l'argomento Lorenzo Lucca nel corso della conferenza stampa odierna

Lorenzo Lucca sta vivendo le ultime settimane in totale apnea. Le grandi cose fatte intravedere a Palermo sono state confermate in queste prime giornate al Pisa, con la convocazione in nazionale under 21 e gli interessamenti delle big che sicuramente lo stanno portando ad essere al centro dell'attenzione. Il ragazzo di Moncalieri sta incantando gli addetti ai lavori, rimanendo concentrato sul campo e non pensando a tutte le voci di mercato che lo stanno accerchiando nelle ultime settimane. Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha parlato nella giornata odierna in conferenza stampa, affrontando anche la questione Lucca.