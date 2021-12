Gerolin: “La mia su Lucca. Sta bruciando le tappe, sarà protagonista”

Le dichiarazioni rilasciate da Manuel Gerolin, ex direttore sportivo fra le altre di Palermo e Udinese

Mediagol (nc) ⚽️

"Beto? Sta facendo bene, è un ottimo giocatore. Deve confermarsi nel girone di ritorno". Lo ha detto Manuel Gerolin, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo fra le altre di Palermo e Udinese: dalle prestazioni offerte fin qui da Lorenzo Lucca con la maglia del Pisa alla sua prima stagione in Serie B, al suo futuro. Ma non solo... "Ho avuto dei colloqui, vedremo. Si cerca sempre la grande attrattiva dall’estero… Però avere conoscenza del calcio italiano è un passo in più", le sue parole.

MERCATO -"Ci sono squadre blasonate come Cagliari e Genoa che devono cercare di fare un girone di ritorno di livello. Non vedo però grandi colpi. Un affare possibile prossimamente? Scamacca alla Juventus. Un giovane di grandi prospettive con una carriera importante davanti. Ipotizzabile a gennaio? È già andato via Boga... Credo possa essere un’operazione per l’estate. Così come in estate magari si parlerà anche del futuro di Berardi".

LUCCA -"Ha fatto gol in C e sta facendo gol in B. Sta bruciando le tappe, sarà protagonista. Oggi ha tutto per avere gli occhi addosso. Il Pisa ha costruito una buonissima squadra e scelto bene dopo annate un po’ così. Può sicuramente giocarsela per la A. Parma e Monza? Hanno un potenziale enorme. Dovrebbero mirare ai primi posti", ha concluso Gerolin.