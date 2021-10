Ag. Lucca: “Cifre e bonus, affare ok per Palermo e Pisa. In C nessuno pagato tanto”

L'intervista esclusiva concessa dall'agente di Lorenzo Lucca, Ninni Imborgia, alla redazione di Mediagol.it

DAL PALERMO A PISA, I RETROSCENA DELL'AFFARE LUCCA -"Partiamo dal principio. Lorenzo a Palermo ha vissuto due fasi: la fase prima e quella dopo l'infortunio. Nella prima Lucca era in un momento dove andava avanti a forza di triplette e doppiette, si è fatto male nel turno infrasettimanale in casa del Monopoli. I numeri di Lucca, in termini di valore del cartellino, erano all'epoca più importanti di quelli che sono stati realizzati, probabilmente perché, se tutto va come deve andare, diciamo che fino a 20 gol, playoff compresi, il ragazzo ci arriva. In quel momento lì c'erano altri numeri, ma il calcio è fatto di episodi imprevedibili e contingenti, sia relativi ai risultati delle squadre, sia al percorso dei calciatori. Si è fatto male, abbiamo provato a rimetterlo in campo ma non è stato possibile e quindi la valutazione del calciatore si un pò ridotta eispetto a quella originaria (parliamo di un milione in meno circa). Il Palermo realizza comunque un'operazione dove, alla luce di quello che sta facendo il giocatore, la cifra che incasserà supera abbondantemente i tre milioni. Il Pisa ha pagato 2 milioni e 300 mila euro e all'interno del contratto di cessione vi sono una serie di bonus legate al numero di gol realizzati e non solo che, come minimo, porteranno a un altro milione di bonus. Per il cartellino del calciatore, dunque, il Palermo porterà a casa tra i 3 milioni e i 3 milioni e mezzo. Ai tifosi delusi e agli addetti ai lavori dico di andarsi a documentare in merito allo storico inerente le cessioni dei calciatori di Lega Pro e verificare in quanti casi sono stati venduti per una cifra superiore ai 2 milioni di euro. Nessuno, eccezion fatta per Iemmello che andò da Foggia allo Spezia per 2 milioni e già lì tutti gridarono al miracolo. Il Palermo ha realizzato 2,3 milioni e inoltre raccoglierà minimo un altro milione di bonus. Questa è un 'operazione importante per il Palermo, sicuramente le prestazioni del giocatore stanno aiutando. Il Pisa ha avuto la lungimiranza ed il coraggio di mettere 2,3 milioni sul piatto, cosa che altre società non hanno fatto. Se oggi Lucca gioca in Under 21 e ha già fatto tre presenze con gli azzurrini, ed è un calciatore di cui si parla a livelli importanti, è perché gioca nel Pisa in Serie B. Se avesse giocato con il Palermo, oggi Lorenzo non sarebbe stato convocato in Umder 21 e non avrebbe avuto il risalto che ha adesso. Questo non certo per la piazza, ma perchè la Lega Pro non è un campionato che ti permette di importi mediaticamente. Lucca non ha tradito i tifosi, infatti recentemente ha anche dichiarato su SportWeek che Palermo è stata determinante per la sua vita e la sua carriera. Tutte le volte che parliamo mi dice sempre: 'Ninni, bisogna andare a Palermo'. Non si è dimenticato quello che il Palermo ha fatto per lui. Sono andato a casa sua domenica con la sfida tra la Turris e il Palermo già iniziata, l'ho trovato davanti alla tv a guardare i rosanero. Un ragazzo che a quell'ora (con tanta Serie A live) stava guardando il Palermo, questo dà la misura di che persona sia Lorenzo".