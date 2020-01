Calciomercato Perugia, è fatta per Rajkovic: l’ex Palermo ritorna in Serie B dopo 6 mesi

È fatta per Slobodan Rajkovic al Perugia.

L’ex difensore centrale del Palermo, in questi mesi ha aspettato in patria, allenandosi con il Partizan, una chiamata dalla massima serie che è tardata ad arrivare. Svincolato dal primo luglio 2019 dopo il fallimento del club di viale del Fante, in seguito ad un lungo corteggiamento da parte della squadra allenata da Serse Cosmi, l’ex numero 5 rosanero ha deciso di accettare l’offerta. Una lunga trattativa gestita dal responsabile dell’area tecnica dei biancorossi, Roberto Goretti, che a fine novembre andò fino a Belgrado per strappare un “si” al calciatore di origine serba.

Un acquisto importante, dunque, per i Grifoni che, dopo l’infortunio del difensore classe ’89, Gabriele Angella, hanno deciso di correre ai ripari. Il centrale di difesa è partito ieri per raggiungere l’Italia. Dopo le visite mediche di rito inizierà gli allenamenti insieme al gruppo capitanato da Aleandro Rosi. Sperando in un rientro imminente di Angella, la retroguardia del Perugia è pronta a poggiare su basi solide e compatte su Slobodan Rajkovic.

