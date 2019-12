Calciomercato Perugia, pressing per Rajkovic: nuovo contatto, l’ex Palermo tentenna

“Un nuovo appuntamento e ancora una volta nessuna risposta certa“.

Apre così l’edizione odierna de La Nazione, parlando del possibile ingaggio da parte del Perugia di Slobodan Rajkovic, ex difensore centrale del Palermo, oggi svincolato. Il club umbro da diverse settimane corteggia il calciatore serbo, che però continua a restare in attesa da parte di squadre della massima serie italiana. ieri ancora un contatto tra le parti: “E ancora una risposta interlocutoria. Il Grifo insiste, l’ex del Palermo non chiude la porta, altrimenti avrebbe detto di no, ma ancora non accetta la proposta messa sul piatto dal club di Santopadre“.

Calciomercato Perugia, ultimatum a Rajkovic: gli umbri non possono più attendere. La situazione

Il Perugia ha però la necessità di sbloccare la situazione il più presto possibile, nonostante Rajkovic sia in cima alla lista dei desideri del club biancorosso. L’obiettivo è quello di inserire in organico un difensore centrale per sopperire all’assenza di Gyomber che salterà la prima gara di ritorno sul campo del Chievo Verona. La società avrebbe anche già individuato l’alternativa a Rajkovic, ma prima vuole giocare tutte le carte per arrivare al centrale ex Chelsea.