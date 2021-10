Zamparini: “Centro sportivo dedicato ad Armandino? No assoluto, ma ringrazio tifosi Palermo”

L'ex patron ringrazia i tifosi per l'affetto ricevuto, ma declina la proposta di intitolare al figlio il nuovo centro sportivo del Palermo FC

Dopo l'annuncio del Palermo FC dell'avvio dei lavori per il nuovo centro sportivo che sorgerà a Torretta, in provincia di Palermo, la società rosanero di Dario Mirri ha fatto sapere che si affiderà ad un contest in cui i tifosi potranno scegliere il nome della struttura.