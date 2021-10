Grave lutto per Maurizio Zamparini: il figlio Armando morto a Londra a soli 23 anni

Armando Zamparini, figlio dell'imprenditore friulano ex proprietario del Palermo, è stato trovato morto a Londra in un hotel a soli 23 anni

Un gravissimo lutto ha colpito improvvisamente l'ex patron del Palermo, Maurizio Zamparini. Il più giovane dei figli dell'imprenditore friulano, Armando, è stato trovato morto in una camera d'albergo a Londra. Le cause del decesso sarebbero ancora ignote, sono attualmente iu corso indagini da parte della polizia locale. Il corpo senza vita del ragazzo sarebbe stato rinvenuto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 30 settembre, Zamparini è immediatamente partito per l'Inghilterra insieme alla moglie Laura, madre di Armando.