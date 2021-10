Torretta, via al progetto del nuovo Centro Sportivo del Palermo: il video

Via al progetto del nuovo centro sportivo del Palermo che sorgerà a Torretta: video e dettagli

Nella prima fase, accanto al campo comunale già affidato in gestione al Palermo FC e i cui lavori di ripristino da parte del Comune di Torretta sono in pieno svolgimento, sorgeranno altri due campi da gioco regolamentari, uno in sintetico e uno in erba naturale. A ridosso dei tre campi, una nuova grande struttura che comprenderà la palestra con strumentazioni all’avanguardia, spogliatoi per la prima squadra e la Primavera, sala conferenze e altri spazi tecnici utili allo svolgimento delle attività sportive. La casa padronale già presente nell’area, grazie a un restauro conservativo, diventerà invece la nuova club house del Palermo, con sale relax e spazi comfort, oltre a un ristorante completamente attrezzato per i pasti del gruppo squadra. E poi ancora un ampio parcheggio per pullman e mezzi privati, campi da padel aperti anche al pubblico e ampie distese di ulivi e vegetazione locale.