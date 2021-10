Palermo, la proposta dei tifosi: “Intitoliamo centro sportivo ad Armando Zamparini”

La proposta avanzata dai tifosi del Palermo a poche settimane dalla scomparsa del figlio minore dell'ex patron rosanero, Maurizio Zamparini

Il Comune di Torretta , raccolti anche gli ultimi pareri esterni da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati, attraverso la conferenza di servizi appositamente istituita negli scorsi mesi, ha deliberato il via libera alla costruire del nuovo Centro Sportivo del Palermo, che sorgerà proprio a Torretta.

I tifosi - ha fatto sapere il club in settimana - saranno coinvolti in tal senso nella scelta del nome della nuova 'casa rosanero', attraverso un sondaggio nei canali digitali del Palermo.

Ma la proposta sulla denominazione, accolta con entusiasmo dai supporters rosa, è già partita sui social. Proprio in queste ore, infatti, sono tantissimi i tifosi ad aver chiesto a gran voce che la nuova casa del Palermo venisse "battezzata" come "Centro sportivo Armandino" in memoria del figlio minore dell'ex patron Zamparini scomparso poche settimane fa all'età di 23 anni.