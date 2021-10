Palermo, c’è la rateizzazione per il centro sportivo: ecco cosa manca per costruire

Dopo l'approvazione da parte del Comune di Torretta per la rateizzazione dei costi, manca soltanto il versamento della cifra iniziale per dare il via ai lavori per il centro sportivo rosanero

⚽️

"Il Comune di Torretta ha approvato la proposta di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, dovuti per il rilascio del permesso finalizzato alla realizzazione dell'impianto". Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta la lente d'ingrandimento sulla costruzione del nuovo centro sportivo del Palermo in quel di Torretta. Un altro fondamentale tassello per avviare in maniera ufficiale i lavori è stato posto sul mosaico che da mesi è sotto i riflettori del club rosanero. La richiesta, poi approvata, della rateizzazione è stata posta da Gregorio Ugdulena, ancora proprietario effettivo dei terreni nei quali sorgerà il nuovo villaggio sportivo del club del capoluogo siciliano.

Secondo quanto riportato dal GdS, Ugdulena starebbe lavorando proprio per conto della società di Viale del Fante, in maniera tale da sbrogliare una matassa che sembra sempre meno intricata. L'ultimo decisivo passaggio per avviare i lavori sarà, dunque, il versamento di 8.122,93 euro, necessari per sbloccare il permesso di costruzione del centro sportivo. A questa cifra, successivamente, si aggiungeranno i restanti 15.085,44 euro, versati dal Palermo in rate semestrali, con una polizza fideiussoria che andrà a coprire le somme per 21.119,61 euro.