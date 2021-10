Palermo, via al progetto del Centro Sportivo. Mirri: “Asset decisivo per il futuro”

Via al progetto del nuovo centro sportivo del Palermo che sorgerà a Torretta: le dichiarazioni rilasciate dal presidente Dario Mirri

"A tutti loro, al prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, alla commissione prefettizia del Comune di Torretta e a tutto l’ufficio tecnico comunale coordinato dall’architetto Musarra, va un ringraziamento particolare - ha dichiarato il presidente del Palermo Dario Mirri ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante -. È il sogno di ogni tifoso che si realizza davvero. Il Centro Sportivo del Palermo FC è un asset decisivo per il futuro del nostro Palermo e sarà una garanzia di continuità aziendale ed anche di successi sportivi fondati su basi solide e durature. Magari vedremo presto dei giovani palermitani affermarsi con la nostra maglia addosso, proprio grazie a un luogo deputato a coltivare talenti. Un investimento che si traduce in maggiore solidità societaria rinforzando la sua componente immobiliare, ma anche, a cascata, in un miglior rendimento della squadra, in termini sportivi", ha concluso.