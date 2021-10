Turris-Palermo, disastro rosanero al ‘Liguori’: l’analisi di Filippi

Il Palermo fallisce un banco di prova importante: i rosanero battuti dalla Turris allo Stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco

Tre a zero. È questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco nella sfida contro gli uomini di Bruno Caneo, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il Palermo, in costante balia degli avversari, viene meritatamente travolto da una Turris che ha dominato la contesa in ogni zona del rettangolo verde.