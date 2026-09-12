Tre gli anticipi disputati ieri, venerdì 11 settembre, validi per la. Non sono mancate le sorprese, con la pesante sconfitta interna delcontro l’e il successo dell’sul campo dell’. Prima vittoria stagionale, invece, per il, che ha superato il

EMPOLI-AREZZO 0-1

Colpo esterno dell’Arezzo, che ha espugnato il campo dell’Empoli al termine di una gara decisa dagli episodi. Dopo un primo tempo equilibrato, la partita è cambiata nella ripresa in seguito all’espulsione di Curto, arrivata al 45’ dopo la revisione al VAR.

Con l’uomo in più, l’Arezzo ha aumentato la pressione e ha trovato il vantaggio al 74’. Decisivo un errore di Seghetti, che nel tentativo di rinviare ha colpito Romagnoli, con il pallone finito poi in rete. L’Empoli ha provato a reagire nel finale, ma senza riuscire a trovare il pareggio.

BENEVENTO-VERONA 3-1

Prima vittoria in campionato per il Benevento, che al Ciro Vigorito ha superato il Verona per 3-1. I padroni di casa sono partiti con grande intensità e hanno trovato il vantaggio al 18’ con Pierozzi.

La risposta del Verona è arrivata al 24’ con Sarr, che ha riportato il risultato in parità. Nella ripresa, però, il Benevento ha cambiato marcia: Okereke ha firmato il 2-1 al 14’, mentre Lamesta ha chiuso definitivamente i conti al 20’ con una bella conclusione.

Per il Benevento si tratta di un successo importante anche per il morale, mentre il Verona incassa la seconda sconfitta stagionale e continua a mostrare qualche difficoltà, soprattutto in fase difensiva.

PISA-ENTELLA 1-4

La sorpresa più clamorosa della serata arriva dall’Arena Garibaldi, dove l’Entella travolge il Pisa con un netto 4-1. La squadra di Chiappella ha approcciato la gara nel migliore dei modi, passando in vantaggio dopo appena due minuti con Guiu.

Il catalano è stato tra i grandi protagonisti dell’incontro: oltre al gol, ha colpito anche un palo e fornito l’assist per il raddoppio di Cuppone, arrivato al 32’. Prima dell’intervallo è arrivato anche il tris di Franzoni, che ha mandato l’Entella negli spogliatoi avanti 3-0.

Il compito del Pisa è diventato ancora più complicato dopo l’espulsione di Leris al 35’. Nonostante alcuni tentativi di reazione, i padroni di casa non sono riusciti a riaprire la partita. Nella ripresa Correia ha trovato il gol dell’1-3, ma poco dopo Tirelli ha ristabilito le distanze, fissando il risultato sul definitivo 1-4.

Una serata da dimenticare per il Pisa, che incassa la seconda sconfitta casalinga in tre gare. Festa grande invece per l’Entella, protagonista di una prestazione che la Gazzetta dello Sport definisce una delle migliori trasferte della squadra da quando è tornata in Serie B.

Dopo gli anticipi, il Palermo rimane in vetta alla classifica con 9 punti, davanti a Mantova, Südtirol e Ascoli, tutte a quota 7. Oggi prosegue il turno con altre cinque partite, mentre domani sarà il momento di Avellino-Palermo, in programma alle 17.15.