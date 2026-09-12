La Repubblica racconta la storia di Luca Mazzitelli, nuovo centrocampista del Palermo, soffermandosi non soltanto sulla sua carriera calcistica, ma anche sul percorso personale e di studi del giocatore. Romano della zona Fleming, Mazzitelli da bambino aveva pensato di seguire le orme del padre Massimo, giornalista, prima che il calcio diventasse la sua strada. La famiglia, con il padre, la madre Paola e la sorella Ludovica, ha rappresentato un punto di riferimento costante, seguendolo sugli spalti in giro per l’Italia.

Come raccontato dallo stesso Mazzitelli, la sua passione per il pallone è nata già ai tempi del campetto della scuola, dove si distingueva per talento e competitività. Un atteggiamento che lo ha accompagnato fino al professionismo e che gli ha permesso di arrivare in Serie A a soli 18 anni con la Roma, dopo essere cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

Il suo percorso lo ha poi portato a vestire le maglie di Brescia, Sassuolo, Genoa, Entella, Pisa, Monza, Frosinone, Sudtirol e Como, costruendosi una solida esperienza tra Serie A e Serie B. Il quotidiano sottolinea anche i numeri della sua carriera, caratterizzata da oltre cento presenze nel massimo campionato e da un importante contributo realizzativo tra campionato e Coppa Italia.

Particolarmente significativo un gol realizzato a Cagliari contro la Juventus, arrivato con una spettacolare conclusione al volo e coinciso con la sua centesima presenza in Serie A. Un episodio che testimonia anche la capacità di Mazzitelli di lasciare il segno nei momenti importanti.

Il centrocampista viene descritto come un professionista molto attento alla vita fuori dal campo, dall'alimentazione alla puntualità, passando per le indicazioni dello staff tecnico. Un aspetto che si lega anche al suo percorso universitario: dopo aver iniziato gli studi in Scienze della comunicazione ai tempi del Brescia, Mazzitelli ha successivamente conseguito la laurea in Scienze politiche alla Luiss.

Il nuovo giocatore del Palermo, arrivato dopo essersi svincolato dal Como il 2 settembre, rappresenta dunque un'opportunità colta dal club rosanero. Il direttore sportivo Carlo Osti ha ottenuto il via libera per aggiungere alla rosa un elemento d'esperienza e di personalità. Non potendo essere inserito immediatamente nella lista dei 18 over 23, Mazzitelli potrà allenarsi con il gruppo di Filippo Inzaghi e puntare a essere utilizzabile da gennaio, mentre potrà già scendere in campo in Coppa Italia.

La Repubblica precisa inoltre che il suo arrivo non è legato agli infortuni di Hernani e Strefezza, le cui condizioni saranno valutate attraverso la comunicazione ufficiale del Palermo. Per il club rosanero si tratta quindi dell'aggiunta di un calciatore esperto, abituato anche a ricoprire ruoli di responsabilità e a indossare la fascia da capitano, come accaduto al Frosinone.