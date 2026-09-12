Il Giornale di Sicilia si concentra sulle scelte di Filippo Inzaghi in vista della trasferta del Palermo sul campo dell’Avellino, sottolineando come le assenze di Strefezza e Hernani non dovrebbero spingere il tecnico a cambiare modulo. L’idea resta quella del 4-2-3-1, sistema che ha accompagnato il positivo avvio di stagione dei rosanero.

A beneficiare maggiormente dell’assenza di Strefezza dovrebbe essere Dominic Vavassori, destinato a partire sulla destra nel reparto offensivo. Il classe 2005 arriva all’appuntamento del Partenio dopo il gol segnato contro il Lecce in Coppa Italia e alcune prestazioni positive in campionato. Per lui, secondo il quotidiano, si presenta quindi una concreta occasione per guadagnare ulteriore spazio nelle gerarchie di Inzaghi.

Il tecnico, però, non sembra intenzionato a rinunciare all’equilibrio trovato nelle prime uscite. Il principio è quello di modificare gli interpreti senza cambiare l’identità tattica della squadra. In porta dovrebbe esserci Perin, con Bani e Ceccaroni al centro della difesa. Sulla destra resta il ballottaggio tra Pierozzi e Cassandro, mentre Augello dovrebbe essere confermato a sinistra.

In mezzo al campo, l’assenza di Hernani dovrebbe portare ancora una volta alla conferma di Ranocchia e Segre, chiamati a garantire equilibrio, intensità e qualità nella costruzione del gioco. Alle spalle di Pohjanpalo, invece, dovrebbe agire Palumbo, con Johnsen sulla sinistra e Vavassori sulla destra.

Il Giornale di Sicilia evidenzia come l’assenza di Hernani privi Inzaghi di un elemento d’esperienza e qualità in mezzo al campo, ma la presenza di Palumbo consente comunque al tecnico di mantenere un assetto già collaudato, senza ricorrere a un cambio di modulo.

La sfida contro l’Avellino rappresenterà quindi anche un banco di prova per la profondità della rosa del Palermo. Le assenze di Strefezza e Hernani sono pesanti, ma i rosanero vogliono dimostrare di poter mantenere rendimento e identità anche con qualche defezione. In questo scenario, particolare attenzione sarà rivolta proprio a Vavassori, chiamato a sfruttare la chance e a mettere Inzaghi di fronte a una nuova alternativa anche quando Strefezza tornerà disponibile.

La formazione dovrebbe inoltre ripartire da una base ampiamente conosciuta: ben nove undicesimi della squadra della passata stagione potrebbero infatti essere confermati. Il Palermo, dunque, si prepara alla trasferta del Partenio cambiando qualche interprete, ma senza rinunciare alla propria idea di calcio.