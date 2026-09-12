Il Giornale di Sicilia si concentra sull’importanza diin vista della trasferta delad, soprattutto considerando le assenze di. Con meno alternative sulla trequarti, il centravanti finlandese è chiamato ad aumentare ulteriormente il proprio peso offensivo. Dopo la doppietta in Coppa Italia contro ilha ritrovato il gol in campionato contro la, dando il via alla rincorsa alle 24 reti realizzate nella scorsa stagione, 25 considerando anche i play-off.

Attorno al numero 9 ci saranno Johnsen, Vavassori e Palumbo, protagonisti di un buon avvio di stagione. In particolare, il Giornale di Sicilia evidenzia l’impatto di Johnsen, già autore di tre gol e quattro assist considerando tutte le competizioni. Un reparto che, nel complesso, ha mostrato grande efficacia, come dimostrano i 14 gol segnati dal Palermo nelle prime cinque partite, quasi tre a gara.

Il quotidiano sottolinea però come Pohjanpalo abbia mostrato nelle prime uscite una versione diversa rispetto al passato. Il finlandese si è sacrificato maggiormente nei ripiegamenti, ha cercato più spesso il pallone lontano dall’area e si è distinto nel gioco di prima e nella capacità di creare spazi per i compagni. Un atteggiamento che contro Juve Stabia e Arezzo aveva però finito per limitarne la pericolosità sotto porta, mentre contro la Sampdoria il centravanti è tornato a essere decisivo, trasformando in gol un pallone vagante nell’area piccola.

La sfida del Partenio può inoltre rappresentare l’occasione per interrompere un digiuno esterno piuttosto particolare. L’ultima rete in trasferta di Pohjanpalo risale infatti all’8 marzo contro la Carrarese. Da quel momento, tutti gli altri nove gol sono arrivati al Barbera, tra campionato e Coppa Italia. Il bilancio racconta quindi di sette trasferte consecutive senza una sua rete.

Proprio ad Avellino, però, il finlandese aveva già trovato la via del gol nella passata stagione, realizzando su rigore la rete del momentaneo 1-2, prima del definitivo 2-2 firmato da Martin Palumbo nei minuti finali. Il match di domani può dunque diventare l'occasione per invertire una tendenza che riguarda non soltanto il centravanti, ma l'intero Palermo.

Il Giornale di Sicilia evidenzia infatti come i rosanero debbano migliorare il proprio rendimento lontano dal Barbera se vogliono puntare alle zone alte della classifica. I 26 punti conquistati in trasferta nella stagione 2025/26 rappresentano un dato da superare. La vittoria di Arezzo ha già permesso a Inzaghi di iniziare positivamente il nuovo campionato e ad Avellino il Palermo potrebbe centrare un risultato mai ottenuto nella scorsa stagione: due vittorie esterne consecutive.

Un eventuale successo al Partenio permetterebbe inoltre ai rosanero di ottenere la quarta vittoria in altrettante partite e conservare la vetta solitaria. Ma soprattutto, secondo il quotidiano, sarebbe un segnale importante alla concorrenza: questo Palermo vuole dimostrare di saper vincere anche lontano da casa e sui campi più complicati.