Colpo a sorpresa delfuori mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club rosanero ha ufficializzato l'ingaggio da svincolato di, centrocampista classe 1995 arrivato dopo l'esperienza al Como.

L'operazione, però, non è legata agli infortuni di Hernani e Strefezza. Secondo il quotidiano, infatti, i due brasiliani recupereranno nel giro di qualche giorno o settimana e, in ogni caso, non verranno sostituiti nella lista. L'operazione Mazzitelli era già stata avviata prima dei problemi fisici dei due centrocampisti.

C'è poi la questione della lista over. Mazzitelli è un giocatore Over 23 e, con tutti gli slot disponibili già occupati, non potrà essere inserito nella lista del campionato fino a gennaio. Il centrocampista potrà invece scendere in campo in Coppa Italia, diventando di fatto una sorta di primo acquisto del Palermo per la sessione invernale.

La scelta nasce dalla volontà di Inzaghi di avere un centrocampista in più e una soluzione aggiuntiva in mediana: con Mazzitelli diventano cinque i giocatori per due maglie nel 4-2-3-1. Il suo nome, inoltre, non è nuovo nei radar del club rosanero: era già stato accostato al Palermo in diverse occasioni e la trattativa aveva ripreso quota nelle battute finali del mercato estivo, in concomitanza con la possibile cessione di Gyasi all'Ascoli, poi saltata.

Mazzitelli arriva dunque a Palermo con un bagaglio importante di esperienza e con la possibilità di aumentare ulteriormente la qualità del reparto. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Cagliari, collezionando 18 presenze in Serie A e realizzando due gol.