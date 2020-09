Ritiro Palermo: Doda torna in gruppo, ma si ferma Peretti. Le ultime sugli infortuni

Torna Doda, si rivede Pelagotti, ma deve fermarsi Peretti

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulla situazione infortuni in casa Palermo. Nella prima settimana di allenamento si erano fermati Alberto Pelagotti e Masimiliano Doda. Il portiere, che ha riportato una distrazione muscolare di primo grado al soleo sinistro, è ancora ai box. Ieri ha però svolto un lavoro differenziato col preparatore atletico. È tornato invece in gruppo il difensore albanese, ma non ha partecipato alla partitella otto contro otto a scoop precauzionale. Si è fermato inoltre Manuel Peretti. Il centrale ieri ha riscontrato un affaticamento all’adduttore ed ha lasciato anzitempo la seduta di allenamento mattutina. Il classe 2000 si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti e le sue condizioni verranno rivalutate oggi, ma dovrebbe tornare in campo regolarmente con i compagni. Infine, assente alla seduta pomeridiana il nuovo arrivato, attualmente in prova, Fode Doumbouya, che ha lavorato in palestra.

Nell’attesa che i giocatori alla corte di Roberto Boscaglia trovino le migliori condizioni fisiche in vista dell’inizio della Serie C, in programma il 27 settembre, il Palermo attende l’arrivo di nuovi innesti. Niccolò Corrado, tra questi, è già sbarcato nel capoluogo siciliano e sta aspettando l’esito del tampone per unirsi al ritiro di Petralia Sottana. Ancora da perfezionare, invece, l’arrivo di Jeremie Broh, anche se la fumata bianca è attesa a breve.

