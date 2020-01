Pergolizzi: “Buona gara, ma non dobbiamo rischiare. Sforzini? Deve imparare una cosa”

Parola a Rosario Pergolizzi.

Il Palermo ha conquistato la seconda vittoria consecutiva battendo, nella ventunesima giornata del campionato di Serie D, il Marina di Ragusa. Un successo di misura, conquistato grazie alla rete messa a segno da Ferdinando Sforzini.

Marina di Ragusa-Palermo 0-1: il lampo di Sforzini vale tre punti! Sofferenza e cinismo, i rosa blindano il primato

Il tecnico rosanero, intervenuto in mixed zone al termine della gara, ha commentato la prestazione dei suoi: “Sforzini? Ha fatto gol ma Ferdinando deve imparare a non accontentarsi, come capita spesso a me. Oggi potrei dire di essere adirato come accade tra padre e figlio, dobbiamo imparare a non avere paura di nessuno. Serve l’aiuto di tutti e di conseguenza tutti devono essere in condizione. Silipo? Ci darà una grande mano anche perché Felici è diffidato, ma anche lui deve capire che può e deve dare di più. Dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni da gol che ci si presentano perché se riusciamo a raddoppiare tutto diventa più semplice. A volte è meglio essere brutti e quindi accantonare i tocchi di fino. Prestazione? Abbiamo giocato bene ma, come ribadito prima, bisogna chiudere la partita e non rischiare fino all’ultimo“.

