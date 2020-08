Palermo, va in scena il Boscaglia-Day: “Tifosi spaziali, ecco perché ho scelto il club rosa. Contratto, modulo e calciomercato…”

La conferenza stampa integrale di presentazione Roberto Boscaglia, nuovo allenatore del Palermo.

Dopo mesi di ricerca il binomio dirigenziale composto dall’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini ha scelto di affidare la panchina del Palermo a Roberto Boscaglia. Tecnico vincente e dalla grande esperienza, il tecnico originario di Gela si è recentemente liberato dal contratto che lo legava alla Virtus Entella, per poi firmare un biennale con il club rosanero: l’obiettivo è quello di creare una squadra competitiva con un progetto al lungo termine, provando a raggiungere quantomeno i playoff di Serie C per continuare la scalata che porta al grande ritorno al calcio che conta.

Nella giornata odierna Boscaglia si è presentato ai suoi nuovi tifosi, nelle vesti di protagonista assoluto di una conferenza stampa durante la quale ha affrontato tante tematiche: il modulo che potrebbe scegliere per il suo nuovo Palermo, le possibili richieste di mercato e i dettami insiti nel suo credo calcistico. Tutto finalizzato al perseguimento di un unico obiettivo: vincere per riportare il club rosanero nel posto che veramente merita.

