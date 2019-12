Palermo, Sagramola: “Il mio lavoro mi appassiona, abbiamo investito molto. L’unica pressione che soffro…”

Parola a Rinaldo Sagramola.

Questa sera a Palermo, presso la splendida cornice del Teatro Politeama, si è tenuta una serata di beneficenza organizzata per celebrare la charity partnership del club del duo Mirri-Di Piazza con l’associazione Maredolce Onlus, fondata da Ficarra e Picone, destinataria di tutte le attività benefiche svolte fino a questo momento dal club rosanero.



L’amministratore delegato del club siciliano, intervenuto nel corso dell’evento, ha parlato dei primi mesi trascorsi al Palermo: “Il mio lavoro mi appassiona, l’unica pressione che soffro è quella del risultato la domenica allo stadio. Difficoltà di questo progetto? La responsabilità di rappresentare una grande piazza in un campionato poco conosciuto, dai giocatori a tutti i dirigenti. La società ha investito molto in termini di impegno e mettendo in ballo la loro reputazione”.