Palermo, mercato ancora aperto: l’emergenza in difesa e i contatti Mirri-Di Piazza. Pergolizzi…

Il Palermo, reduce dal pareggio di sabato contro il San Tommaso, dovrà fare i conti nelle prossime gare con diverse assenze, tra squalifiche e infortuni. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, evidenziando come i rosanero siano adesso in affanno, ha tratto un bilancio dei movimenti di mercato necessari al club del duo Mirri-Di Piazza per risollevare le sue sorti e procedere, con sicurezza, verso l’obiettivo.

“Da parte della società — si legge sul noto quotidiano — prevale l’idea che l’organico messo a disposizione dell’allenatore non necessiti di ulteriori miglioramenti, soprattutto dopo aver valutato a lungo sull’operazione Floriano. L’attaccante è stato fortemente voluto da Pergolizzi e la dirigenza, prima di accontentarlo, ha preso in esame altre opzioni, inclusa quella di non toccare nulla nel reparto offensivo nonostante l’emergenza causata dall’infortunio di Santana. Adesso il Palermo rischia di fare i conti con un’altra emergenza, stavolta in difesa, e bisognerà capire quali saranno le intenzioni della società. Se l’infortunio di Doda dovesse privare i rosa di un difensore titolare (per giunta un classe 2000), si ricorrerà al mercato oppure no? E tra i profili richiesti da Pergolizzi prima di gennaio, il terzino under era in lista insieme a Floriano”.

Un innesto in difesa, già da settimane ricercato da Rinaldo Sagramola, sembra ora indispensabile. L’amministratore delegato, il presidente Dario Mirri e il vicepresidente Tony Di Piazza, seppur a distanza, stanno valutando il da farsi per non mandare in fumo quanto raccolto finora. In vista della gara contro il Roccella, intanto, il mister Rosario Pergolizzi dovrà inventarsi una soluzione per risolvere l’emergenza nelle retrovie.

