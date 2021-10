Palermo, Marconi e soci a Catania dopo alluvione. Mascara: “Un gesto bellissimo”

Una delegazione di calciatori e dirigenti del Palermo hanno raggiunto ieri sera Catania, dove hanno incontrato alcuni calciatori rossazzurri

A registrare la puntata che andrà prossimamente in onda su Italia 1 vi era anche Peppe Mascara, ex calciatore di Palermo e Catania, che al "Renzo Barbera" mise a segno con la maglia rossazzurra un gol mai dimenticato; un tiro al volo da centrocampo il primo di marzo del 2009. "Il calcio è capace di gesti bellissimi, il messaggio che Catania e Palermo hanno lanciato mi ha commosso. Il gol da centrocampo? Ogni tanto lo guardo e ripetoame stesso: è stata una lucida follia", ha dichiarato lo stesso Mascara, come riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".