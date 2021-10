Palermo, Le Iene e il derby del cuore: delegazione rosa a Catania tra gli sfollati

Una delegazione di calciatori e dirigenti del Palermo hanno raggiunto ieri sera Catania, dove hanno incontrato i rossazzurri

"Da Marconi a Calapai un unico abbraccio alla città in ginocchio", apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul violento nubifragio che ha colpito la città di Catania e l'intera provincia etnea. Nella giornata di martedì, tenendo conto delle previsioni meteorologiche riferite anche ai prossimi giorni, il club rossazzurro ha inoltrato alla Lega Italiana Calcio Professionistico formale richiesta di rinvio della gara Catania-Vibonese , in programma domenica 31 ottobre allo Stadio "Massimino". La Lega ha accolto tale richiesta, rinviando ufficialmente la gara a data da destinarsi.

Giocatori e dirigenti hanno raggiunto il palasport degli scudetti del volley, diventato un vero e proprio rifugio, servendo la cena e sparecchiando la mensa. "Gli sguardi di Ivan Marconi, difensore centrale del Palermo e quello di Luca Calapai, laterale destro del Catania si sono incrociati per un istante, uno solo. 'Ciao Luca'. 'Grazie Ivan'. [...] Il Palermo si è poi diretto in un albergo etneo prima di mezzanotte tra gli applausi di tutto il palasport, dei giocatori e dei dirigenti rossazzurri", scrive la Rosea. La delegazione in mattinata rientrerà a Palermo per gli allenamenti.