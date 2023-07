Palermo, Marco Zunino nuovo coordinatore scouting: tra le scoperte dell’ex Napoli…

Marco Zunino, ex Napoli e Bologna tra le altre, è il nuovo coordinatore dello scouting del Palermo targato City Football Group

Come riporta Gianlucadimarzio.com, il Palermo FC, targato City Football Group, accoglie nel suo organigramma una nuova e qualificata figura professionale. Si tratta di Marco Zunino, che sarà il nuovo coordinatore dello scouting del club di viale del Fante. Trascorsi professionali di rilievo condivisi con Riccardo Bigon al Napoli e al Bologna tra le altre. Nella sua esperienza nella società emiliana, ha avuto il merito di aver scoperto e valorizzato talenti come Hickey, Theate e Tomiyasu, quest'ultimo oggi difensore dell'Arsenal di Mikel Arteta, club di prima fascia in Premier League.