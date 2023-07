Serie B, calendario 2023-2024: domani a Como: i criteri di compilazione della Lega

Domani, martedì 11 luglio, prenderà forma la nuova Serie B 2023-2024 con la compilazione del calendario della prossima stagione. Appuntamento a Como, precisamente a Villa Olmo, per conoscere il programma delle 38 giornate della regular season e gli incroci più suggestivi di un campionato cadetto che si preannuncia equilibrato ed avvincente. Come riportato da TMW, verranno seguiti rigorosamente determinati criteri per stilare i turni del prossimo torneo.. In conformità alla modalità asimmetrica del calendario, la sequenza dei match del girone d'andata sarà differente rispetto a quella del girone di ritorno. Contestualmente, la compilazione delle prime giornate del campionato tiene conto delle necessità evidenziate dai rispettivi club per interventi di manutenzione, restyling e ristrutturazione dei propri impianti sportivi. Per disputare la sfida di ritorno di una gara dovranno intercorrere almeno sei giornate dal match di andata. Per le città in cui due società diverse utilizzano lo stesso stadio, disputando due distinti campionati, visto il disallineamento dei turni tra le varie categorie si cercherà di optare per l'alternativa migliore. Alternanza casa-trasferta un must per le ultime quattro giornate di campionato, le squadre che si sono sfidate all'esordio della stagione precedente non potranno incontrarsi nuovamente nella prima giornata del nuovo campionato. Stessa logica vigerà per l'ultima giornata, nessuna gara della trentottesima del torneo 2022-2023 potrà nuovamente giocarsi nell'ultimo turno di regular season 2023-2024.