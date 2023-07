Ritiro Palermo, Ulivieri a Ronzone: “Serie B può essere facile. Brunori e Corini…”

"Il ritiro estivo è una fase fondamentale della stagione, poiché serve a migliorare la conoscenza tra i calciatori e ad apprendere al meglio il credo tattico ed i dettami dell'allenatore. Oggi la metodologia di lavoro è cambiata, prima si iniziava solamente con la parte atletica ed il pallone compariva molto dopo, adesso vedo che con il pallone si lavora fin da subito. Non parlo di calciomercato, poiché non è il mio mestiere e ne sono sempre rimasto al di fuori. Bisogna aspettare alla fine per dare una valutazione attendibile, è molto importante seguire le indicazioni dell'allenatore che conosce bene la squadra e sa perfettamente quali possono essere i calciatori più funzionali al suo tipo di gioco. Serie B campionato complicatissimo? Può essere molto difficile, ma anche semplice se si riesce ad allestire una squadra importante in grado di prevaletre sulle rivali con continuità. Il campionato è lunghissimo: ci vuole conoscenza e continuità, ci sono fisiologici momenti di flessione e conta molto come ogni formazione riesce a metabolizzare e superare i momenti di difficoltà. Brunori? Un calciatore molto forte, quanto non sta certamente a me stabilirlo. Sono qua in qualità di presidente dell'Associazione Allenatori, per salutare Corini ed il suo staff far sentire la nostra presenza e spiegare le variazioni e le novità a livello normativo. Siamo già stati dal Sudtirol, quindi andremo dal Genoa e da tutte le squadre che stanno in questo periodo preparando la stagione in questa zona".