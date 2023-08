Palermo, la B si apre a Bari: la ricetta di Corini, il 4-3-3 e il legame con i tifosi

Al tecnico il compito di fornire, con ancora più convinzione, idee , principi e strumenti utili ad esaltare le qualità dei componenti della rosa, nettamente migliorata ma ancora da completare e definire nel dettaglio. Toccherà ai calciatori , al netto di alchimie e schemi, limitare al minimo gli errori individuali, commessi a più riprese la scorsa annata, e fare la differenza sul terreno di gioco . Con un lotto di contendenti così nutrito ed ambizioso in chiave promozione, il Palermo non può certo permettersi di lasciare ingenuamente punti per strada come accaduto al cospetto di compagini molto meno quotate, nella passata stagione.

Il lancio di Pigliacelli, utile per scavalcare la pressione avversaria e servire in modo preciso i compagni nella metà campo rivale, è un lavoro sul quale qualche segnale positivo è stato già intravisto. Ottima l'impressione del rientrato Leo Stulac a centrocampo. Sinergia e complementarità con Gomes sembrano affinarsi gara dopo gara. Con Stulac al suo fianco, sostenuto nei specifici compiti di regia alla sorgente della manovra, l'ex Manchester City può esaltare dinamismo, gamba e vigoria, prerogative preponderanti del suo background che ne esaltano leadership tecnica e peso specifico, sul piano tattico, nell'economia del gioco del Palermo. In difesa, la priorità resta quella di acquistare al più presto un esterno basso mancino. La lacuna in organico permane, il tempo stringe e l'avvio del campionato è alle porte. Ceccaroni anche contro il Bari dovrà fare gli straordinari, ma la società è chiamata ad accelerare in sede di calciomercato. Infine, per quanto concerne il reparto offensivo, la qualità di Roberto Insigne non si discute, ma l'ex Frosinone deve ancora rodare al meglio il motore ed entrare nei meccanismi corali per diventare un valore aggiunto. Singoli a parte, al "San Nicola" servirà il collettivo, con una prestazione di coraggio e di proposta, per citare lo stesso Corini alla vigilia del match.