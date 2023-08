Secondo impegno ufficiale per la squadra di Eugenio Corini. Venerdì 18 agosto alle ore 20:30, allo Stadio "San Nicola", il Palermo affronterà il Bari nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2023/2024. I rosanero, dunque, torneranno in campo sei giorno dopo la sconfitta rimediata ai supplementari contro il Cagliari di Claudio Ranieri, in occasione dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.