GdS: “Palermo, l’assalto alla A comincia a Bari. Non sarà un debutto facile…”

"Palermo, l'assalto alla A comincia a Bari". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida Bari-Palermo , in programma alle ore 20:30 allo Stadio "San Nicola". "Si riparte da Bari, cercando di rispettare la regola del... dieci. Nell’ultimo ventennio il Palermo ogni dieci anni è stato promosso in Serie A: primo posto nel 2003-2004, primo posto nel 2013-2014, anche questa stagione 2023-2024 inizia all’insegna dell’ottimismo. Ottimismo dettato più dalle potenzialità della nuova proprietà rosanero e dalle dichiarazioni dei suoi manager, che dall’attuale organico. La speranza è che prima della chiusura del mercato il Palermo riesca a completare il suo roster con un paio di acquisti di valore. Fin qui molto è stato fatto ma la squadra presenta evidenti fragilità", si legge.

"Si riparte da Bari, contro una squadra che porta bene ai colori rosanero", prosegue il noto quotidiano. Negli ultimi tre anni, infatti, il Palermo non ha mai perso contro la compagine biancorossa, offrendo buone prestazioni sia in trasferta, sia fra le mura amiche del "Renzo Barbera". Si riparte proprio dal "San Nicola", dove il Bari ha perso la promozione in Serie A a pochi secondi dalla fine del doppio confronto contro il Cagliari. Una squadra "che sembra avere subito uno choc per quella delusione. Persi il portiere Caprile e Folorunsho e con Cheddira pronto a partire (tre protagonisti della passata stagione non compensati con gli arrivi di Menez e Nasti), la squadra di Mignani sulla carta si è indebolita ma resta una formazione compatta, che gioca a memoria da tre campionati sempre con lo stesso tecnico e vorrà certamente riscattare la batosta interna di Coppa Italia contro il Parma. Quello di stasera non sarà certamente un debutto facile".