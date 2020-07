Palermo, i guanti di Amelia al Museo. L’ex portiere: “Quando entro al Barbera ho i brividi. Progetto Mirri? Ho la mia idea”

Il regalo di Marco Amelia.

L’ex portiere, che ha vestito la maglia del Palermo nella stagione 2008/09, ieri è stato ospite al “Renzo Barbera” in veste di testimonial del campus organizzato dalla La Cavera Academy. Dopo avere incontrato il presidente rosanero Dario Mirri e il responsabile tecnico del settore giovanile Leandro Rinaudo, il tecnico

dell’European Soccer Camp ha consegnato al club di Viale del Fante un paio di guanti autografati utilizzati nel corso dell’annata in Sicilia. Il dono andrà a fare parte della collezione che verrà esposta al Museo della società, la cui apertura è prevista alla fine del 2020.

“A Mirri ho fatto i complimenti per quello che sta facendo – ha detto Amelia – anche perché non è facile gestire un club, soprattutto in questo momento. Servono responsabilità e competenza. Credo che adesso a Palermo ci sia un progetto credibile. Questo è lo stadio meraviglioso di una città meravigliosa, è stata un’esperienza fantastica giocare qui. Mi sono tolto tante soddisfazioni. Ogni volta che entro al Renzo Barbera mi vengono i brividi perché vengo sommerso dai ricordi: le parate, gli spalti, il cielo sopra Monte Pellegrino. Tutto molto emozionante. Fa un certo effetto vedere il Palermo così in basso, però a volte un passo indietro serve a prendere la rincorsa. Quest’anno è andato tutto come doveva andare. Da fuori può sembrare scontata la promozione se sei il Palermo, ma non è mai facile vincere, neppure in Serie D. Il Palermo l’ha spuntata perché ha saputo creare un gruppo di qualità e si è dato una struttura di livello: adesso bisogna continuare sul solco tracciato. Vincere la Serie C sarà arduo, il girone meridionale è il più complicato. Servirà il giusto mix di giovani e esperti, e il sostegno della città“.

