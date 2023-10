Palermo, Gazzetta: “Spifferi in difesa. In casa servono più attenzione e cattiveria”

Secondo il noto quotidiano, il pari contro lo Spezia ha confermato tutti i problemi casalinghi. E con il Lecco servirà un salto di qualità.

"Palermo, spifferi in difesa: al Barbera servono subito attenzione e cattiveria". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla prestazione offerta dalla squadra di Eugenio Corini lunedì sera contro lo Spezia. "Ora che la sbornia per la splendida punizione di Stulac è passata, si può guardare al pareggio con lo Spezia da un’angolazione diversa. Che per come si erano messe le cose il pari vada considerato un risultato positivo, non c’è dubbio. Ma emerge anche altro: per la prima volta dall’inizio della stagione il Palermo ha subito 2 gol nella stessa partita; e per la terza volta di fila in casa è andato sotto", sottolinea la Rosea.

Inoltre, dei sei gol subiti in campionato, con il Palermo che resta la migliore difesa del torneo dopo il Brescia, che ha una partita in meno, quattro sono arrivati proprio al "Barbera"."Giusto, dunque, elogiare i rosanero per la loro grinta e la loro generosità: la squadra di Corini non muore mai. Ma è altrettanto giusto sottolineare come il rendimento casalingo, ad oggi non sia stato all’altezza di quello tenuto in trasferta", si legge. In casa, Matteo Brunori e compagni hanno vinto due gare su quattro, conquistando sette punti su dodici a disposizione ed incassando in media un gol a partita. In trasferta, invece, il Palermo ha ottenuto quattro vittorie su cinque, mettendo in cassaforte tredici punti su quindici con appena due gol subiti.

D'altra parte, i rosanero al "Barbera" hanno già subito tre gol fotocopia. "Siamo sicuri che la retroguardia rosanero abbia fatto il massimo? [...] In almeno 2 di queste circostanze (Cosenza e Spezia) il gol è arrivato in seguito a palloni persi in uscita, situazioni di possesso palla che avrebbero dovuto essere gestite meglio". In aggiunta, il "cecchino di turno benché compia una prodezza, ha modo di sistemarsi il pallone, prendere la mira e battere a rete". Pertanto, domenica pomeriggio contro il Lecco"servirà più attenzione dietro e cattiveria davanti. Sin dall’inizio", conclude il noto quotidiano.

