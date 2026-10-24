Il Palermo ritrova il Barbera contro la Carrarese davanti a oltre 30 mila spettatori attesi.
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Il Barbera è pronto a riaccendersi per la sfida contro la Carrarese. Dopo settimane lontano da casa, il Palermo ritrova il proprio pubblico e si prepara a giocare davanti a una cornice di spettatori ancora una volta imponente. Come riporta il Giornale di Sicilia, per la gara di domani sono attese oltre 30 mila presenze, con la possibilità di avvicinare il record stagionale di affluenza.
Il sostegno dei tifosi rosanero si conferma uno dei punti di forza della squadra di Filippo Inzaghi. Nelle prime tre partite casalinghe di campionato, infatti, il Palermo ha totalizzato 94.496 spettatori, con una media di 31.499 presenze a incontro. Numeri che valgono il primo posto nella classifica degli spettatori della Serie B, davanti alla Sampdoria, ferma a una media di 24.813 tifosi nelle tre gare interne disputate.
Nel dettaglio, il debutto casalingo contro la Juve Stabia ha fatto registrare 32.106 spettatori, saliti a 33.196 in occasione della sfida con la Sampdoria. Contro il Padova, invece, al Barbera erano presenti 29.194 persone.
Adesso, dopo gli impegni in trasferta, il Palermo può nuovamente contare sulla spinta del proprio pubblico in una fase importante della stagione. La sfida contro la Carrarese rappresenta un'altra occasione per confermare il legame tra la squadra e i suoi tifosi, con uno stadio che si prepara a trasformarsi ancora una volta in una bolgia e a sostenere i rosanero nella ricerca di un'altra vittoria.
Fonte: Giornale di Sicilia
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