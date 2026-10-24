Ilsi prepara a ritrovare il proprio pubblico dopo 36 giorni e lo farà davanti a uno stadiopronto a riempirsi. In vista della sfida contro la, cresce l’attesa in città: la Curva Nord è già esaurita, mentre anche la Curva Sud si avvicina al tutto esaurito. Restano soltanto gli ultimi biglietti disponibili e la società ha invitato i tifosi ad affrettarsi per assicurarsi un posto sugli spalti. Come riporta il Corriere dello Sport, è ormai certa la presenza di oltre 30 mila spettatori, con la possibilità concreta di superare il record stagionale di 33.196 presenze registrato contro la Sampdoria.

L’entusiasmo è alimentato dal primato solitario in classifica e dalle due vittorie consecutive ottenute contro Empoli e Mantova. Il ritorno al Barbera arriva dopo più di un mese dall’ultima gara casalinga, disputata il 19 settembre contro il Padova. Tra la sosta per gli impegni delle nazionali e le due trasferte consecutive, i tifosi hanno dovuto attendere 36 giorni per rivedere la squadra di Filippo Inzaghi nel proprio stadio. L’obiettivo è trasformare ancora una volta il Barbera in un fattore decisivo, confermando il rendimento interno dei rosanero.

Intanto, la squadra continua a preparare la partita a Torretta. Nell’allenamento di ieri, Bani è tornato a lavorare in gruppo con un tutore protettivo alla mano destra, dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto in settimana. Il capitano, però, non è stato inserito tra i titolari durante la partitella a campo ridotto nella quale sono state provate le possibili soluzioni di formazione. Al fianco di Ceccaroni è stato schierato Magnani, mentre sulla corsia destra ha trovato spazio Cassandro, al momento favorito su Pierozzi, nuovamente a disposizione dopo il trauma contusivo alla spalla rimediato la scorsa settimana.

Resta invece da chiarire la situazione di Palumbo, alle prese con un fastidio muscolare. Il trequartista non si è allenato con il resto del gruppo neanche nell’ultima seduta e la sua presenza contro la Carrarese è fortemente in dubbio. Inzaghi dovrà quindi valutare le sue condizioni prima di sciogliere le riserve, con l’eventualità di dover modificare le proprie scelte sulla trequarti. Tra l’attesa del pubblico e gli ultimi interrogativi di formazione, il Palermo si avvicina così a una partita importante per consolidare la propria posizione in vetta.

Fonte: Corriere dello Sport