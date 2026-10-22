Il futuro di, ex allenatore del, passa dalla sfida di sabato contro il Cittadella. La panchina del tecnico dell’Union Brescia è infatti in bilico dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con la squadra che fatica a tenere il passo delle prime della classe in Serie C.

Come racconta Tuttosport, il presidente Pasini ha incontrato ieri pomeriggio la squadra e lo staff tecnico negli spogliatoi del centro sportivo. Il confronto ha avuto toni positivi e l’obiettivo dichiarato era incoraggiare il gruppo, ma la prossima partita al Rigamonti rappresenta un passaggio decisivo. Un’altra battuta d’arresto potrebbe portare il Brescia a undici punti di distanza dalla capolista e mettere seriamente in discussione la posizione di Corini, legato al club da un contratto fino al 30 giugno 2028.

In estate l’Union Brescia era considerato tra i principali candidati alla promozione diretta. Dopo la finale playoff persa contro l’Ascoli a giugno, gli arrivi di giocatori come Rizzo Pinna e Casasola avevano alimentato le aspettative. Finora, però, la squadra non è riuscita a rispettarle, anche a causa delle difficoltà incontrate contro avversarie sulla carta alla portata.

La sconfitta di lunedì sera sul campo della Giana Erminio ha aggravato la situazione, provocando anche la contestazione dei circa 700 tifosi bresciani presenti in trasferta. A complicare ulteriormente i piani di Corini c’è l’assenza del bomber Crespi, fermato da una lieve lesione muscolare al bicipite femorale sinistro che lo terrà fuori per almeno un mese.

In caso di esonero, tra i nomi valutati per la successione figurano Fabio Caserta, Vincenzo Vivarini e William Viali. I primi due hanno già conquistato la Serie C, mentre Viali era stato contattato anche nella passata stagione, dopo l’esonero di Diana e prima della scelta di affidare la squadra proprio a Corini. Per l’ex Palermo, dunque, la gara contro il Cittadella potrebbe diventare decisiva per il proprio futuro sulla panchina dell’Union Brescia.