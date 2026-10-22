Tre vittorie consecutive per lanciare la fuga, una quarta per provare a dare un altro strappo al campionato. Ilsi prepara ad affrontare lacon l'obiettivo di proseguire la propria marcia e confermare il momento positivo. Come racconta il Giornale di Sicilia, domenica al Barbera i rosanero cercheranno il quarto successo consecutivo in Serie B, dopo aver superato Padova, Empoli e Mantova. Persarebbe un traguardo importante, utile a consolidare le certezze della squadra e a rafforzare la propria posizione in vetta.

Le ultime tre giornate hanno mostrato un Palermo capace di trovare soluzioni diverse per arrivare alla vittoria. Contro il Padova è arrivato il 2-1 firmato dalla doppietta di Vavassori, mentre a Empoli i rosanero hanno ribaltato una partita complicata imponendosi per 4-2. Infine, la trasferta di Mantova si è chiusa con un successo per 2-0, grazie alle reti di Segre e Hernani. Il bilancio complessivo parla di otto gol segnati e tre subiti, numeri che testimoniano l'efficacia offensiva della squadra e la capacità di gestire anche gli incontri più impegnativi.

Adesso Inzaghi vuole trasformare questa continuità in una caratteristica stabile. Dopo il pareggio di Avellino, il Palermo ha ripreso a correre, sfruttando al meglio le occasioni successive e confermando le proprie ambizioni. La sfida con la Carrarese, tuttavia, non va sottovalutata: gli avversari arriveranno al Barbera con l'intenzione di mettere in difficoltà una delle squadre più attrezzate del campionato. Per mantenere il ritmo serviranno attenzione, intensità e la capacità di leggere correttamente i diversi momenti della partita.

Il quarto successo consecutivo avrebbe anche un significato particolare per la gestione Inzaghi. Negli ultimi anni, infatti, il Palermo si è fermato dopo aver ottenuto tre vittorie di fila, senza riuscire a completare il poker. Il tecnico rosanero ha quindi l'opportunità di interrompere questa tendenza e aggiungere un altro risultato significativo al proprio avvio di stagione.

La storia del club, però, offre precedenti importanti. Nella stagione 2013/14, quella culminata con la promozione in Serie A, il Palermo guidato da Giuseppe Iachini riuscì a inanellare sei vittorie consecutive in Serie B, dando slancio a una cavalcata straordinaria. Anche nella massima categoria i rosanero hanno saputo costruire strisce significative: nel campionato 2006/07, con Francesco Guidolin in panchina, arrivarono cinque successi consecutivi in Serie A.

Il contesto attuale è diverso, ma l'obiettivo rimane quello di dare continuità ai risultati e consolidare il primato. La Carrarese rappresenta il prossimo banco di prova per una squadra che ha ritrovato fiducia e concretezza, ma che dovrà evitare qualsiasi calo di concentrazione. Al Barbera il Palermo vuole completare il poker e dimostrare che le tre vittorie conquistate finora sono soltanto una tappa di un percorso ancora tutto da costruire.