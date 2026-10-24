Ilsi prepara alla sfida contro lacon l’obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta a Mantova e difendere il primato in classifica. La squadra di Pagliuca arriva al Barbera sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo casalingo contro il Modena, motivo per cuinon vuole correre il rischio di sottovalutare l’avversario. Come riporta il Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero sta valutando se confermare l’undici titolare oppure concedere spazio a qualche alternativa, anche in vista del successivo impegno contro il Pisa, in programma mercoledì.

Tra i pali non sembrano esserci dubbi: Perin è pronto a difendere nuovamente la porta rosanero dopo il clean sheet conquistato al Martelli. Qualche novità potrebbe invece arrivare in difesa, dove tiene banco la situazione di Bani. Il capitano si è sottoposto in settimana a un intervento chirurgico a una mano e potrebbe comunque scendere in campo utilizzando un tutore. Inzaghi, tuttavia, può contare su alternative affidabili come Magnani e Peda e potrebbe decidere di concedergli un turno di riposo.

Sulla corsia destra è invece pienamente recuperato Piero​zzi, che si gioca una maglia da titolare con Cassandro. Al momento, l’ex Fiorentina sembra leggermente favorito nel ballottaggio, ma la decisione definitiva spetterà all’allenatore.

A centrocampo la coppia formata da Ranocchia e Segre ha garantito continuità e rendimento, tanto che Inzaghi non li ha mai sostituiti in questo avvio di stagione. Gli impegni ravvicinati, però, potrebbero portare a una rotazione: il principale indiziato a riposare è Ranocchia, con Estevez pronto a prendere il suo posto dal primo minuto. Restano in corsa anche Gomes e Mazzitelli, sebbene quest’ultimo parta più indietro nelle gerarchie.

Sulla trequarti, invece, Palumbo potrebbe essere confermato, considerando quanto di buono ha mostrato nelle prime uscite stagionali. Anche sulle fasce Inzaghi sembra intenzionato a puntare ancora su Johnsen e Vavassori, tra i principali protagonisti della fase offensiva rosanero. Nel corso della partita potrebbe trovare spazio Gyasi, utile per far rifiatare uno dei due in vista della gara contro i toscani allenati da Bianco.

In attacco, infine, il riferimento sarà ancora Pohjanpalo, con Gabrielloni pronto a subentrare durante la gara. Il Palermo vuole dunque presentarsi al Barbera con una formazione competitiva, dosando le energie senza perdere efficacia, per continuare la propria corsa in vetta alla classifica.

Fonte: Giornale di Sicilia