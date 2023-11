Palermo-Cittadella, i precedenti: dai festival del gol allo 0-0 tra Corini e Gorini

I precedenti tra Palermo e Cittadella allo stadio “Renzo Barbera". Dal 2002, 1 vittoria a testa. 2 i pareggi

Rosanero che, dopo le due sconfitte consecutive contro Lecco e Sampdoria e il successo contro il Brescia 1-0 nel recupero della 2 giornata giocato mercoledì, vogliono continuare a insidiare la posizione di Venezia e Parma, rispettivamente seconda e prima, per continuare ad alimentare le ambizioni della promozione diretta. Veneti che, dopo due ko consecutivi sono riusciti a rialzarsi nell'ultimo turno giocato proprio contro la truppa di Daniele Gastaldello, vogliono racimolare punti per mettere in cassaforte il discorso salvezza. Questo e tanto altro il match della domenica del tredicesimo turno del campionato di Serie BKT tra il Palermo di Eugenio Corini voglioso di vincere la seconda gara consecutiva e il Cittadella di Edoardo Gorini, desideroso di racimolare punti importanti. Il match è in programma domani, domenica 12 novembre, allo stadio "Renzo Barbera" alle ore 16:15.

I PRECEDENTI

Palermo e Cittadella si affrontano per la sesta volta allo stadio "Renzo Barbera". Dalla stagione 2002-2003, ovvero l'annata in cui Maurizio Zamparini ex presidente della compagine rosanero acquistò le quote del club siciliano, due successi rosanero, due i pareggi e una sola la vittoria veneta.

PALERMO-CITTADELLA 3-1 (SERIE B 2013/2014)

Quella stagione i tifosi rosanero la ricordano bene essendo quella del ritorno in massima serie dopo solo una stagione in Serie B. Nella sfida contro i granata i siciliani vinsero con il punteggio di 3-1. Inizio importante degli uomini di Giuseppe Iachini con Lafferty che si gira in area e per poco non sblocca il risultato. Gol che però arriva al 23' su una punizione di Barreto sul quale Munoz di testa devia in rete. Passano tre minuti e su un corner battuto dal paraguaiano ancora il difensore argentino entra nel tabellino dei marcatori. Nel finale della prima frazione Andjelkovic sigla un autogol permettendo al Cittadella di accorciare. Nella ripresa ancora un calcio piazzato, Belotti impatta benissimo di testa e Di Gennaro si supera con l'intervento. Svariate occasioni che però non vengono capitalizzate fino a quando Hernandez, subentrato a Lafferty, con un bellissimo sinistro mette in ghiaccio il match.

PALERMO-CITTADELLA 0-3 (SERIE B 2017/2018)

Questa è la stagione del ritorno in cadetteria dei rosanero dopo tre stagioni in Serie A. Nella sfida contro la formazione di Venturato, gli uomini di Tedino ne uscirono tremendamente ridimensionati. Granata che si imposero al Barbera con il risultato di 0-3. Marcatori della sfida la sorpresa di quell'annata Kouame che sbloccò il risultato al 43'. Intorno all'ora di gioco Strizzolo, l'altra punta, raddoppia. Nel finale Salvi, che l'anno dopo passerà proprio ai siciliani, chiude il match facendo esplodere il settore ospiti.

PALERMO-CITTADELLA 2-2 (SERIE B 2018/2019)

Ultima giornata del campionato di Serie B. I rosanero per salire direttamente in Serie A devono vincere e sperare in un passo falso del Lecce. Di fronte ad un Barbera quasi del tutto gremito, il Palermo tra il 21' e il 23' trova due gol fondamentali. In rete la coppia macedone che fece le fortune del club siciliano in quegli anni ovvero Nestorosvki e Trajkovski. Nella ripresa i siculi, consci del successo dei pugliesi, buttano la spugna e al 65' Diaw e all'82' Adorni firmano il pareggio e condannando gli uomini di Delio Rossi ai playoff che non giocheranno perché verrà decretato il fallimento.

PALERMO-CITTADELLA 0-0 (SERIE B 2022/2023)

Stagione del ritorno del Palermo in SerieB dopo il fallimento. Nella sfida contro i veneti allenati da Gorini, i rosanero non andranno oltre allo 0-0. Rosanero che dovevano fare risultato dopo le precedenti prestazioni opache ma che non riuscirono a farlo sbattendo sul muro granata. Partita priva di emozione. L'unica azione degna di nota fu la punizione di Valente, che scheggiò il palo spegnendosi fuori. A fine partita i calciatori furono riempiti dai fischi del Barbera

