Gazzetta: “Bentornato Coulibaly. Così il senegalese fa felice il Palermo”

"Bentornato Coulibaly. Dall'infortunio al grande rilancio, così il senegalese fa felice il Palermo". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla prestazione offerta da Mamadou Coulibaly contro il Brescia . Il centrocampista senegalese, tornato in campo dal primo minuto dopo un periodo costretto ai box a causa di una lesione al polpaccio, ha deciso la gara andata in scena mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

"L'uomo della provvidenza, l’intuizione che si è rivelata vincente. Tra sacro e profano, Mamadou Coulibaly con un solo movimento ha posto tre condizioni fondamentali: ha riconsegnato la vittoria al Palermo dopo tre gare abuliche nel risultato, ha messo a segno il suo primo gol con la maglia rosanero e ha portato a 12 il numero di marcatori diversi della squadra. [...] Corini si è preso un rischio e ha trovato l’all-in. D’altronde se a volte non si gioca un po’ di azzardo si fa fatica a uscire da situazioni critiche. [...] E probabilmente senza questa mossa il Palermo non avrebbe vinto una gara che doveva vincere a tutti i costi. Coulibaly ha riposto con una prestazione imperiosa, secondo le sue caratteristiche, uniche nel centrocampo rosanero", scrive la Rosea.

Coulibaly, dunque, "con il fare da leader", è riuscito a dare la svolta con il suo rientro. "Per quanto visto sinora, il senegalese, pur se con qualche sbavatura, è risultato un centrocampista a cui difficilmente può rinunciare questa squadra. Perché ha potenza, fisicità e tecnica". E contro il Cittadella potrebbe trovare ancora spazio. Intanto, grazie all'ex Salernitana, il Palermo ha confermato un primato, oltre a quello del miglior rendimento esterno nonostante la recente sconfitta di Genova: è la squadra che manda in gol più giocatori in Serie B.