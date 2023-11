Gazzetta: “Chi è l’anti Parma? Venezia-Catanzaro e le prove per la A. Il Palermo…”

La sfida tra Venezia e Catanzaro aprirà la tredicesima giornata del campionato di Serie B: fischio d'inizio alle ore 20:30.

"Chi è l'anti Parma? Venezia-Catanzaro e le prove per la A: il salto di qualità passa dai bomber". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida in programma questa sera allo Stadio "Penzo" tra Venezia e Catanzaro, rispettivamente seconda e quinta della classe. Un vero e proprio anticipo di lusso, con le due compagine che distano in classifica appena tre punti.

"E allora: c’è un anti-Parma in questa Serie B? Oppure si gioca soltanto per il secondo posto? [...] Stasera Venezia-Catanzaro può dare una risposta, visto che si affrontano due delle principali inseguitrici della capolista, racchiuse in un gruppone al quale nelle ultime giornate si sono aggiunti Modena, Cremonese, Como e Bari, e che mercoledì ha visto risorgere il Palermo", scrive la Rosea.

La parola passa al campo ed in particolare a Paolo Vanoli e Vincenzo Vivarini. "Due che, tra l’altro, non annoiano mai: basta vedere giocare Venezia e Catanzaro per rendersene conto", si legge. Un match che vedrà protagonisti due bomber: Joel Pohjanpalo da una parte, Pietro Iemmello dall’altra. Nonostante c'è chi "ha fatto di meglio", come Pierini e Vandeputte. "Ma a lungo andare la classe e l’esperienza di Pohjanpalo e Iemmello faranno arricchire il pallottoliere. Magari già da stasera, quando per la prima volta si trovano di fronte. In una vera serata di gala", conclude il noto quotidiano.

