Palermo, cda interlocutorio: si attende la decisione di Di Piazza sul centro sportivo. Le ultime

In casa Palermo le acque non si muovono.

Questo pomeriggio, in quel di Viale del Fante, si è svolto il Consiglio di Amministrazione in cui sarebbero dovute essere trattate le argomentazioni rinviate ad oggi lunedì scorso, a seguito dell’assemblea dei soci di Hera Hora. All’ordine del giorno c’erano diversi temi caldi. Dai rilievi mossi dal socio di minoranza nei confronti dell’amministratore delegato Rinaldo Sagramola allo stadio, passando per il centro sportivo.

Proprio su quest’ultimo punto, Di Piazza avrà tempo fino a lunedì per far sapere se ha intenzione di partecipare all’investimento o meno, essendo esso al di fuori dei 15 milioni di capitale previsti per Hera Hora. È per questa ragione che, in merito all’argomento, nel corso dell’assemblea, nessuna novità è emersa. Le due parti infatti attendono i termini stabiliti e, soprattutto, la decisione dell’ex vicepresidente per programmare il da farsi.



Allo stato attuale, tuttavia, Di Piazza sembra propendere per il “no”, nonostante quest’oggi non vi siano state ufficiali dichiarazioni di intenti. Nessuna novità anche sul fronte della cessione delle quote dell’imprenditore italo-americano, il quale ha manifestato l’intenzione di volere uscire di scena non appena avrà trovato un nuovo acquirente. Il tema, infatti, non era quest’oggi all’ordine del giorno. Il tutto si è dunque concluso con un nulla di fatto, almeno per ora.