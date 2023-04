Palermo, al ‘Sinigaglia’ Corini vuole i playoff: Soleri e Brunori scaldano i motori

In vista del match di Como il Palermo si prepara a schierare l'attacco Brunori-Soleri

"Palermo a Como con l’attacco da battaglia". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Como in programma lunedì 1 maggio alle 12.30 al 'Giuseppe Sinigaglia' ed in particolare sul duo d'attacco.

Como-Palermo, è tutto esaurito al ‘Sinigaglia’: ecco il dato sui tifosi rosa presenti — Matteo Brunori, autore di 18 reti e tre assist in 35 partite dopo essere tornato al gol contro il Venezia, ha disputato una gara sufficiente contro il Benevento, che però non ha garantito gol e punti pesanti alla compagine guidata da Eugenio Corini al cospetto del fanalino di coda del torneo cadetto. Situazione che non si dovrà ripetere nel match con gli uomini di Moreno Longo, squadra centrata ed ostica in categoria e soprattutto pericolosa in avanti.

Ad un grande attacco, ecco la risposta del mister di Bagnolo Mella con il duo pesante. Al fianco del numero nove rosanero ci sarà Edoardo Soleri. Impattante nel fare reparto da solo o in tandem, così come nel prendere di sorpresa le retroguardie avversarie, il tutto quasi sempre con meno della metà del tempo di gioco a disposizione. Il 're' dei subentrati in Serie C quest'anno si è reso protagonista, anche dal primo minuto in cadetteria. Due i centri siglati dal primo minuto dall'ex Padova, quattro in totale in stagione. Oltre che una quasi certa maglia da titolare contro il Como al 'Sinigaglia'.

Como-Palermo, Longo: “Rosanero con poche pressioni, dovremo essere bravi. Chajia…” — "Il partner più adatto per una partita che sarà certamente da battaglia come si prevede a Como dovrebbe tornare ad essere Soleri, con Gennaro Tutino carta di riserva per l’ultima fase del match. Le due punte al momento non sembrano in discussione, anzi potrebbe essere proprio una di loro (c’è anche Vido a disposizione) a spostarsi all’occorrenza sulla fascia in corso d’opera. Perché anche senza ali, al Palermo serve volare per planare sui play off", chiosa il "Giornale di Sicilia".