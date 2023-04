Palermo, verso Como: allarme Valente, Corini studia le possibili alternative

Nicola Valente, in seguito ad un trauma contusivo al ginocchio rimediato il 27 aprile in allenamento, ha svolto un lavoro differenziato programmato, che con ogni probabilità non gli garantirà di essere della partita, contro la formazione di Moreno Longo . Dunque, il tecnico di Bagnolo Mella dovrà valutare bene le alternative per sostituire l'ex Carrarese. Con Di Mariano e Aurelio ai box, i nomi da schierare sull'esterno restano pochi. Senza dimenticare anche l'indisponibilità di Dario Saric in zona nevralgica. Il bosniaco è uscito anzitempo durante il match contro il Benevento e sofferente al ginocchio destro che, dopo gli esami strumentali ha subito una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale.

Durante il corso del campionato, il mister rosanero ha dimostrato di saper sorprendere tutti con scelte forti dal primo minuto. "Contro il Cosenza Corini ha provato a far giocare come quinto di destra Segre, che sicuramente non ha tra le proprie caratteristiche quelle di essere offensivo come lo sono i suoi colleghi di ruolo. Se non dovesse farcela Valente, quindi, opzione Segre potrebbe essere quella favorita dal tecnico rosanero che, tuttavia, potrebbe anche valutare l’inserimento di Masciangelo, come da lui stesso ammesso in conferenza stampa e poi provato in occasione della trasferta di Venezia. La speranza, quindi, è quella di avere a disposizione Valente sin dal primo minuto. Ma se l’esterno non dovesse farcela, al suo posto si aprirebbe il ballottaggio tra l’ex Torino l’ex Benevento, con Buttaro come terza alternativa", chiosa il "Giornale di Sicilia".