Como-Palermo, è tutto esaurito al ‘Sinigaglia’: ecco il dato sui tifosi rosa presenti

Compresi i sostenitori del club rosanero, lo stadio della società lariana sarà tutto esaurito. "Pienone al Sinigaglia per la sfida tra Como e Palermo . Sono circa 6500 i tagliandi venduti, il massimo per l’impianto lombardo. Numeri decisamente fuori dal consueto per i lariani. Un ambiente molto caldo e caloroso che spera di accompagnare la squadra di Longo alla vittoria contro i rosanero, che avranno al seguito oltre 500 supporter che hanno riempito il settore ospiti nel giro di poche ore dopo l’apertura della vendita dei tagliandi, Si va verso il record per i padroni di casa. che nel match col Genoa hanno raggiunto 6526 presenze nell’impianto." Si legge questa mattina sul "Giornale di Sicilia".

Come successo più volte in categoria, le partite al 'Barbera' e quelle in trasferta del Palermo si trasformano in una vera propria festa sportiva, con gli impianti colmi di appassionati e sostenitori. "Tra i fattori da considerare per la gara c’è quindi anche quello del pubblico. Cifre che sicuramente non spaventano i rosanero, abituati in questo campionato ad avere i propri tifosi sempre numerosi sia in casa, dove la media si attesta a circa 20mila spettatori, che in trasferta visti i numerosi tifosi che seguono la squadra partendo dal capoluogo siciliano o giungendo direttamente negli stadi da altre pasti d’Italia." Inoltre, il pubblico del club targato City Football Group è riconosciuto come uno dei più presenti in quasi tutte le trasferte disponibili: "Hanno sempre riempito quasi totalmente tutti i settori a loro dedicati, portando i club ospitanti – talvolta – a concedergli ulteriore spazio viste le numerose richieste. Entusiasmo, euforia ma anche attaccamento alla squadra, alla quale non è mai mancato il sostegno di coloro che possono essere considerati il 12° uomo in campo", chiosa il "Giornale di Sicilia".