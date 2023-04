Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma lunedì pomeriggio contro il Como. Alle ore 12:30, allo Stadio Comunale "G. Sinigaglia", andrà in scena la sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, la sedicesima del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il pareggio ottenuto lo scorso weekend contro il Benevento fanalino di coda fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera", con la compagine siciliana che occupa attualmente il decimo posto in classifica a quota quarantaquattro punti, a -2 dall'ottavo posto che vorrebbe dire playoff.

Al cospetto della squadra allenata da Moreno Longo, Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, il lungodegente Salvatore Elia, operato nei mesi scorsi a seguito della lesione del legamento crociato anteriore e della lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Oltre a Leo Stulac e Francesco Di Mariano, sottoposto a Barcellona ad un intervento chirurgico in artroscopia (meniscectomia selettiva) per la lesione radiale incompleta del corno anteriore del menisco esterno del ginocchio destro. Resterà in città anche Dario Saric, alle prese con una lesione distrattiva di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Mentre restano da valutare le condizioni di Giuseppe Aurelio e Nicola Valente. Quest'ultimo, in seguito ad un trauma contusivo al ginocchio rimediato ieri in allenamento, oggi ha svolto un lavoro differenziato programmato.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore originario Bagnolo Mella, che dovrebbe puntare anche una volta su un 3-5-2 elastico.

Davanti a Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu e Marconi comporranno la linea difensiva. Valente (o Masciangelo in caso di forfait dell'ex Carrarese) e Sala agiranno da esterni alti; Gomes schermo e playmaker davanti la retroguardia, con Verre e uno tra Segre, Broh e Damiani intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, Soleri dovrebbe trovare spazio dal primo minuto al fianco di Brunori, con Tutino e Vido pronti a subentrare a partita in corso.

Di seguito, le probabili formazioni del match fra Como e Palermo:

FORMAZIONI

Serie B 01/maggio ore 12:30 COMO PALERMO 3-4-1-2 Modulo 3-5-2 Moreno Longo Allenatore Eugenio Corini

In campo Alfred Gomis 32 Cas Odenthal 26 Filippo Scaglia 23 Luis Binks 2 Luca Vignali 28 Tommaso Arrigoni 21 Alessandro Bellemo 14 Nicholas Ioannou 44 Alessio Iovine 6 Patrick Cutrone 63 Alberto Cerri 27 Mirko Pigliacelli 22 Ales Mateju 37 Ionut Nedelcearu 18 Ivan Marconi 15 Nicola Valente 30 Jacopo Segre 8 Claudio Gomes 5 Valerio Verre 26 Marco Sala 3 Edoardo Soleri 27 Matteo Brunori 9